«Украина не может спихнуть ответственность за политзаключенных, приняв закон об оккупированных территориях» – Свиридова

Эксперт Украинского Хельсинкского союза по правам человека Дарья Свиридова считает, что «украинское государство не может снять с себя ответственность за политзаключенных в Крыму, просто приняв закон об оккупированных территориях».

Об этом она сказала на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Мне очень хочется верить, что вопрос Крыма – это не просто политический вопрос и повод давить на страну-агрессора на политических темах. Мне очень хочется верить, что государство понимает, что это в том числе ее зона ответственности – люди, которые там остаются, которые переселяются с этой территории. Украина не может, просто приняв закон об оккупированных территориях, спихнуть всю ответственность за нарушения прав человека, в том числе на территории Крыма, в страну-агрессор».

Свиридова добавила, что Украина должна понимать, что она будет «так же нести ответственность в международных судебных инстанциях».

В субботу, 25 февраля, в Киеве начался двухдневный международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира».

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».