В Екатеринбурге активисты НОД устроили акцию у штаба Навального

В Екатеринбурге предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального атаковали представители «Народно-освободительного движения» (НОД) во главе с уральским активистом Ильей Белоусом, сообщает портал 66.ru.

Примерно за час до начала пресс-конференции Навального перед зданием штаба собрались десять человек в папахах, они выставили свои флаги и стали дожидаться политика. Через полчаса безмолвного ожидания они начали прорываться в здание. На втором этаже они устроили небольшую потасовку.

Оппозиционный политик прилетел в Екатеринбург 24 февраля, встретился с мэром Евгением Ройзманом и посетил «Ельцин-центр».

Об открытии в Екатеринбурге предвыборного штаба Алексея Навального стало известно примерно две недели назад. Место расположения штаба держалось в тайне. Соратник Навального Леонид Волков заявил, что это объясняется желанием «избежать проблем, провокаций и давления на собственника». Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге возглавил бывший бизнесмен Виктор Бармин, в прошлом директор компании «Мак-Дак Урал» (дистрибьютор товаров бытовой химии). Ранее Бармин не занимался политикой, но участвовал во многих протестных акциях, проходивших в Екатеринбурге.