В Анкаре прошел митинг протеста крымскотатарской и украинской диаспор

В турецкой столице Анкаре возле Посольства России в Турции 25 февраля прошел митинг протеста крымскотатарской и украинской диаспоры. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Как видно на видео с митинга, люди стоят с плакатами «Крым – Украина» и «Остановите агрессию Путина».

На сайте Посольства России в Турции это событие пока никак не комментируют.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».