Афганистан: 10 полицейских погибли во время нападения в провинции Джаузджан

Власти Афганистана сообщают о гибели 10 офицеров и жены полицейского командира во время нападения в северной провинции

Джаузджан.

По информации представителей местных властей, нападение произошло 24 февраля, когда офицеры выходили из мечети в районе Дарджаб.

Среди погибших – командир местной полиции и его жена.

Глава полиции провинции Джаузджан Рахматулла Туркистани сообщил, что во время перестрелки с полицией были убиты шесть боевиков, еще четверо ранены.

Местные власти обвинили в нападении группировку «Исламское государство», но ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан».

Боевики, связанные с группировкой «Исламское государство», ранее действовали только на востоке Афганистана, но в последнее время расширили свою деятельность на север страны.

Группировка «Талибан» систематически совершает нападения на чиновников и военных в Афганистане.