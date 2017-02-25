Ключевую роль в аннексии Крыма сыграли не СМИ, а флот – член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский считает, что главную роль в аннексии Крыма сыграл Черноморский флот, а не медиа. Об этом он заявил 25 февраля на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира» в Киеве, сообщает корреспондент Крым.Реалии.



«Ключевым фактором, который сыграл в аннексии Крыма, были не инвестиции в культуру или медиа, а Черноморский флот. Если бы не было Харьковских договоренностей, если бы была сильная жесткая позиция относительно присутствия российских войск на ее территории, то поверьте точно, мы не имели бы тех проблем, которые есть на сегодняшний день», – сказал он.

Костинский отметил, что то, что произошло с Крымом – это прямая оккупация, которая не опиралась на народную поддержку: «это была военная агрессия».

«Черноморский флот в третий раз сыграл ключевую роль в оккупации Крыма. Это было во время Крымского Ханства, это было во время захвата большевиками Крыма в начале 20-х годов. Это произошло и сейчас», – добавил член Нацсовета.

Харьковские договоренности между правительством России и Украины от 2010 года предусматривали продолжение пребывания российского Черноморского флота в украинском Крыму. После оккупации Крыма Россия стала утверждать, что харьковские договоренности уже не действуют.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».