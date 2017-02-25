Крымский.Пармезан: Народный аннексатор, распил земли и пешеходный туризм вместо автобусного сообщения

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 25 февраля Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Мокрушин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Кто аннексировал Крым – Владимир Путин или Алексей Чалый, как кафе-мороженое превращается в коттедж на берегу моря и почему в Крыму «отмирает» автобусное сообщение? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​