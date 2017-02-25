Школьников Крыма учат различать «пропаганду экстремизма и терроризма»

Представители российской полиции в Крыму учат школьников противостоять проявлениям экстремизма и терроризма. Так в Черноморском районе ученики 11 классов посетили лекцию на тему «Как действовать, если вы столкнулись с пропагандой экстремизма и терроризма», сообщает сайт российского МВД в Крыму.

«В начале встречи старший инспектор напомнила учащимся о том, как опасен экстремизм, прикрывающийся религиозными лозунгами, ведущий к возникновению межконфессиональных и межэтнических конфликтов, о возрасте, с которого наступает административная и уголовная ответственность», – говорится в сообщении.

По мнению представителей российской полиции, именно молодежь подвержена влиянию «со стороны идеологов экстремистских и террористических учений, особенно когда идеология опирается на религиозные чувства».

Встреча с крымскими школьниками не первая, полицейские регулярно проводят аналогичные лекции для учеников. Так в начале февраля крымский главк МВД России отчитался о проведении тематических уроков в школах Симферопольского района. Ученикам 7-11 классов рассказали о террористических организациях, запрещенных на территории России.