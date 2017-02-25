Musafir vaqtı: Активная крымскотатарская молодежь

В субботний вечер, 25 февраля, в гостях проекта «Musafir vaqtı» активист крымскотатарского народа, студент Института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко Эльвир Сагирман. Наш гость работает в Крымскотатарском ресурсном центре, а будущее планирует связать с дипломатической деятельностью. Эльвир в эфире говорит о необходимости работы Ресурсного центра, а также о грядущем маршруте мероприятия «Марш солидарности».

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​