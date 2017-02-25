Внимание мирового сообщества к Крыму сдерживает маховик репрессий – правозащитник

Постоянное внимание к проблеме Крыма со стороны СМИ и международного сообщества является важным сдерживающим фактором для российских силовиков на территории полуострова. Таким мнением поделился с Крым.Реалии, 25 февраля, координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

Он уточнил, что благодаря вниманию мировой общественности, российские силовики сдерживают «маховик репрессий с инакомыслием».

«Если сравнивать ситуацию, например, с Дагестаном, то там силовики действует жестче, чем в Крыму. Но внимание к Дагестану со стороны мирового сообщества не идет ни в какое сравнение с вниманием, прикованным к Крыму. Поэтому важно не просто поддерживать это внимание и интерес, но и наращивать его. Кто бы что не говорил, но с мнением мирового сообщества приходится считаться всем и российским властям в том числе», – отметил правозащитник.

Джеппаров добавил, что в связи с третьей годовщиной российской аннексии Крыма, внимание к ситуации на полуострове возрастает.

«Отмечаю в связи с этим высокую активность иностранных журналистов. В эти дни часто даю им интервью. Делаю это с готовностью, так как понимаю насколько важно миру знать о ситуации в Крыму, насколько важно, чтобы тема Крыма была актуальна для мирового сообщества», – отмечает правозащитник.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».