Способствовать «политической амнистии крымчан» просят адвокаты у совета по правам человека в России

Российские адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов от имени подзащитных в Крыму обратились к председателю Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федорову, они просят повлиять на возможность «политической амнистии крымчан». Такое обращение в Фейсбуке разместил Фейгин.

В письме указано, что «Крым представляет из себя одну большую военную базу», «дня не проходит, чтобы кого-нибудь не задержали или не привлекли к административной и уголовной ответственности», а выходом из ситуации может стать амнистия.

«Из этого порочного круга бесконечного давления и страха мы видим единственный выход – остановить этот каток избирательных репрессий, отпустить по домам всех арестованных, подсудимых, осужденных. Пришло время, по прошествии трех лет, для широкой политической амнистии крымчан. Именно теперь, когда угроза новой «добровольной» депортации крымских татар особенно велика, мы ждем от СПЧ выступления с такой инициативой перед органами государственной власти России», – сказано в обращении.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

По данным вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, по состоянию на 25 февраля на территории Крыма с начала аннексии 12 человек погибли, 17 пропали без вести, 39 стали политзаключенными, 10 из которых уже осудили.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».