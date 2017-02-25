Маленькие жители Ялты соревновались в скоростном поедании блинов

В Пионерском парке Ялты, 25 февраля, провели празднование Масленицы с раздачей бесплатных блинов для детей и взрослых. Для младших участников праздника организаторы устроили развлекательную программу и соревнование с поеданием блинов на скорость.

В игровой зоне дети развлекались под присмотром аниматоров в костюмах персонажей из сказок, а в фото-зоне могли сделать снимок на память. Ялтинцы фотографировались с чучелом Масленицы и большим блином с логотипом города.

Со сцены гостей праздника развлекали народный ансамбль «Червона калина» и студенты Крымского государственного университета.

Неподалеку была развернута полевая кухня, за горячим чаем и сладкими блинами со сгущенкой горожане выстроились в очередь.

Организатором праздника выступила подконтрольная Кремлю администрация Ялты.

​Празднование «Широкой Масленицы» также планируют проводить в Симферополе и Евпатории 26 февраля. А в Ялте Масленичные гуляния продлятся два дня – с 25 по 26 февраля.