В Пионерском парке Ялты, 25 февраля, провели празднование Масленицы с раздачей бесплатных блинов для детей и взрослых. Для младших участников праздника организаторы устроили развлекательную программу и соревнование с поеданием блинов на скорость.
В игровой зоне дети развлекались под присмотром аниматоров в костюмах персонажей из сказок, а в фото-зоне могли сделать снимок на память. Ялтинцы фотографировались с чучелом Масленицы и большим блином с логотипом города.
Со сцены гостей праздника развлекали народный ансамбль «Червона калина» и студенты Крымского государственного университета.
Неподалеку была развернута полевая кухня, за горячим чаем и сладкими блинами со сгущенкой горожане выстроились в очередь.
Организатором праздника выступила подконтрольная Кремлю администрация Ялты.
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Празднование «Широкой Масленицы» также планируют проводить в Симферополе и Евпатории 26 февраля. А в Ялте Масленичные гуляния продлятся два дня – с 25 по 26 февраля.
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