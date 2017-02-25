Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины

Президент Украины Петр Порошенко утвердил указ о доктрине информационной безопасности Украины. Как сообщает пресс-служба президента, таким образом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации», – говорится в сообщении.

Целью доктрины указано, среди прочего, противодействие «разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны».

В документе подчеркивается необходимость мониторинга информации в СМИ и в Интернете, распространение которой запрещено в Украине.

Доктрина предусматривает ряд обязательств для различных министерств и ведомств по «выработке и реализации стратегии информационного обеспечения процесса освобождения и реинтеграции временно оккупированных территорий», сообщили в пресс-службе президента.

29 декабря 2016 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял доктрину информационной безопасности. Как заявили в ведомстве, кибератаки против информационных систем государственных органов и объектов критической инфраструктуры Украины, координированные Россией, обусловили необходимость принятия неотложных мер по усилению системы киберзащиты Украины. Россия на заявления о кибератаках в отношении Украины не реагировала.