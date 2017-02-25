Трехлетие аннексии Крыма – причина для амнистии в России – глава российского совета по правам человека

Совет по правам человека в России (СПЧ) может поддержать идею об амнистии, приуроченной к трехлетию российской аннексии Крыма. Совет готов создать соответствующий проект, об этом глава СПЧ Михаил Федотов сказал «РИА Новости».

Федотов подчеркнул, что если идея будет поддержана, амнистия должна будет касаться лиц, совершивших ненасильственные преступления, которые осуждены или находятся под следствием не только в Крыму, но и во всех регионах соседней России.

«Что касается темы амнистии, то, я думаю, Совет рассмотрит это предложение. И, на мой взгляд, мы могли бы поддержать идею объявления амнистии, приурочив ее к трехлетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Это вполне достойный повод для того, чтобы объявить амнистию. В свое время президент сказал, что с амнистиями нельзя частить. В прошлом году амнистии не было, а амнистии у нас, как правило, объявляются один раз в несколько лет», – сказал Федотов.

Российские адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов от имени подзащитных в Крыму обратились к Михаилу Федорову с просьбой повлиять на возможность «политической амнистии крымчан».

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

По данным вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, по состоянию на 25 февраля на территории Крыма с начала аннексии 12 человек погибли, 17 пропали без вести, 39 стали политзаключенными, 10 из которых уже осудили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».