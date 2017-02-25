Жена российского оппозиционного активиста Дадина намерена подать в суд на начальника колонии

Жена российского оппозиционного активиста Ильдара Дадина Анастасия Зотова заявила о намерении подать в суд на начальника исправительной колонии №5 в Алтайском крае России за незаконное удержание ее супруга после вынесения Верховным судом постановления об отмене приговора. По словам Зотовой, во время трансляции заседания президиума Верховного суда в комнату должен был поступить факс с судебным постановлением, на основании которого Дадина должны были выпустить.

Начальник колонии Иван Ламтюгин обещал освободить Дадина после того, как в его распоряжение попадут необходимые документы. В Общественной наблюдательной комиссии по региону заявили, что во время трансляции заседания Дадин находился в комнате один, без сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, поэтому они не были уведомлены о решении суда. Ожидается, что руководство колонии получит документы к 28 февраля.

Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей объяснить удержание активиста Ильдара Дадина в колонии. По словам адвоката Дадина Ксении Костроминой, Страсбургский суд направил в правительство России запрос с требованием дать ответ об освобождении Дадина до 27 февраля.

Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. 22 февраля Верховный суд России постановил закрыть возбужденное в отношении активиста уголовное дело и признать его право на реабилитацию.