Севастопольцы читали стихи Леси Украинки ко дню рождения поэтессы

В Севастополе прошли литературные чтения ко дню рождения Леси Украинки. Почитатели таланта украинской поэтессы собрались в одной из библиотек города, организатором выступило «Украинское-национально-культурное общество Севастополя» (УНКОС), сообщает Крым.Реалии.

Соорганизатор и ведущая литературных чтений Клавдия Трубникова рассказала собравшимся о жизненном и творческом пути поэтессы, при этом акцент был сделан на периодах пребывания Леси Украинки в Севастополе и Крыму.

Председатель УНКОС Олег Леус, его заместитель Михаил Галунка, а также активист Ольга Клетчук прочитали стихотворения Леси Украинки, которые отражали разные этапы ее творчества.

Участники чтений провели дискуссию касательно участия Леси Украинки в общественно-политической жизни Российской империи и Украины.

В частности, член правления УНКОС Маргарита Литвиненко заметила, что «хоть поэтесса и изучала марксизм, но она критически относилась к этому учению».

Утром 25 февраля члены правления УНКОС возложили цветы к памятнику Леси Украинки в Балаклаве.

Представители общественной организации заявили о намерении провести в марте Шевченковские чтения.

25 февраля – день рождения украинской поэтессы, писательницы, переводчицы Леси Украинки. Почти три года из отведенных ей судьбой 42 лет жизни Леся Украинка провела в Крыму. Она посвятила этому краю циклы стихотворений «Кримські спогади» (Крымские воспоминания) и «Кримські відгуки» (Крымские отзвуки).