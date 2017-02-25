Ирак: в Мосуле из-за взрыва погибла журналистка курдского телеканала

Журналистка курского телеканала Ирака Rudaw Шифа Джерди погибла в результате взрыва придорожной бомбы 25 февраля во время боевых действий между правительственными войсками и боевиками группировки «Исламское государство» в Мосуле.

Как говорится в заявлении телеканала, в котором работала 30-летняя женщина-репортер, она погибла на окраине Мосула. Также ранения получил оператор Мустафа Юнис.

Джерди освещала события вокруг наступления правительственных иракских сил на Мосул.

Кроме того, несколько журналистов были ранены в ходе операции в Мосуле. В октябре здесь погиб иракский тележурналист Али Рейсен.

Ирак является одним самых опасных мест для работы журналистов в мире.

Согласно рейтингу журналистской правозащитной группы «Репортеры без границ», Ирак занял 158-е место из 180 стран в мировом индексе свободы прессы за прошлый год.