Крым.Реалии представят видеотрансляцию событий с «Марша солидарности» в Киеве

В «День сопротивления Крыма российской оккупации» 26 февраля в Киеве пройдет «Марш солидарности». Активисты намерены выйти на центральные улицы столицы Украины, чтобы поддержать крымчан, живущих в условиях аннексии и сообща вспомнить события последних трех лет в Крыму. Крым.Реалии покажет прямую видеотрансляцию событий из центра Киева.

«Мы понесем вместе государственный флаг Украины и крымскотатарский национальный флаг, почтим память убитых русскими оккупантами сограждан, поднимем портреты насильно выкраденных соотечественников и политических заключенных, взятых в заложники ФСБ России. 26 февраля 2017 года мы скажем: «Нет российской оккупации!» – заявляют о намерениях организаторы в Фейсбуке.

После окончания шествия, на Майдане Независимости пройдет митинг.

День будет продолжен трансляцией тематического телемарафона «Крым. Три года сопротивления» – совместный проект «5 канала» и Крым.Реалии.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».