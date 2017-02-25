Поклонская указала на халатность чиновников при реконструкции улиц Симферополя

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская обратилась в подконтрольную Кремлю прокуратуру и российский Следственный комитет Крыма с просьбой привлечь чиновников к уголовной ответственности за некачественную реконструкцию центральных улиц Симферополя. Она уверена, что по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом Поклонская сообщила российским журналистам.

«Мною направлен дополнительно еще один запрос в адрес прокурора и в адрес следственного комитета по Республике Крым, чтобы они приняли решение о возбуждении уголовного дела (по факту некачественной реконструкции), если найдут доказательства и установят факты состава преступления (в действиях чиновников и подрядчика)», – цитирует Поклонскую ТАСС.

Городские чиновники Симферополя заявляли, что первый этап масштабной реконструкции городских улиц, которая началась в сентябре 2016 года, должен завершиться к началу зимы. Позже дату окончания работ перенесли на 15 декабря.

Качество проведенных работ вызвало нарекания со стороны местных жителей.

Наталья Поклонская направляла депутатский запрос на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить жалобы симферопольцев на некачественные работы по реконструкции улиц Пушкина и Карла Маркса.

Субпорядчиком работ по реконструкции центра Симферополя выступает строительная фирма ООО «Крым-Девелопмент». ООО «Крым-Девелопмент» получила 27 ноября 2014 года официальный допуск к производству работ (полный спектр СМР, генподряд, строительный контроль, осуществление функций технического заказчика и так далее) от СРО «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс».