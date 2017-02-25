Германия: автомобиль врезался в людей, трое раненых

В Германии автомобиль въехал в группу людей, инцидент произошел на центральной площади в городе Гейдельберг. Полиция сообщает о трех раненых, один человек получил тяжелые повреждения.

Сообщается, что мужчина, который, скорее всего, умышленно направил автомобиль в пешеходов, пытался убежать, но был ранен и задержан полицией. Его госпитализировали.

Подозреваемый в атаке, как заявляют в полиции, имел при себе нож, а автомобиль взял в прокат. В полиции предположили, что он действовал в одиночку.

Данные о личности человека и его мотивы пока неизвестны.

Германия находится в состоянии повышенных мер безопасности с декабря прошлого года, когда выходец из Туниса въехал на грузовике в людей на рождественской ярмарке в Берлине. Тогда погибли 12 человек, десятки были ранены. Подозреваемый в нападении был застрелен полицией в Италии через несколько дней.