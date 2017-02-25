Тема деоккупации Крыма должна активно обсуждаться внутри Украины – посол Турции

Украине нужно создать «принципиальный план» по вопросу освобождения временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Проблема деоккупации должна активно обсуждаться внутри страны. Об этом в ходе международного форума «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира» в Киеве заявил чрезвычайный и полномочный посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель, сообщает «Укринформ».

«В Украине должны быть внутренние дебаты, внутренние исследования», – считает дипломат.

В субботу, 25 февраля, в Киеве начался двухдневный международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира».

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма.

В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».