«Аскер» станет подразделением в составе морской пехоты – Джемилев

Крымскотатарское общественное объединение «Аскер» станет подразделением в составе морской пехоты военно-морских сил Украины. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира» в Киеве 25 февраля.

«Есть принципиальная договоренность с министром обороны Полтораком, что это будет подразделение в составе морской пехоты. Это не совсем то, чего мы хотели, но для начала пойдет. Трудно сказать сколько будет бойцов, было записано около 250 человек. Я думаю, что после того, как этот батальон будет узаконен, очень многие будут записываться. Причем не только этнические крымские татары», – цитирует Джемилева «112 Украина».

Джемилев добавил о давлении на жителей Крыма со стороны нынешних властей полуострова с требованием вступать в ряды российской армии.

«Я не представляю крымского татарина, который бы присягал на верность российской армии, им остается выбор – или садиться в тюрьму, или переходить границу и служить своей стране», – отметил Джемилев.

В министерстве обороны Украины сообщили Крым.Реалии, что по состоянию на 23 февраля от членов организации «Аскер» не поступали заявления на службу в военно-морских силах Украины.

Рефат Чубаров заявил, что принципиальное решение по созданию в Украине батальона имени Номана Челебиджихана принято.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

13 февраля состоялась встреча главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и министра обороны Украины Степана Полторака на тему создания крымскотатарского батальона. После нее, пресс-служба Минобороны сообщила, что ВСУ готовы рассмотреть заявления членов объединения «Аскер» о добровольной воинской службе в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС.