В Варшаве готовят пикет солидарности с политзаключенными Крыма – СМИ

В Варшаве (Польша) под посольством России во вторник, 28 февраля, планируется проведение пикета солидарности с политзаключенными Крыма. Организатором акции выступает Комитет солидарности крымских татар, сообщает «Укринформ».

«26 февраля – это День сопротивления крымских татар российской оккупации. По этому случаю 28 февраля мы собираемся под российским посольством, чтобы протестовать против политических репрессий Кремля, жертвами которых становятся жители оккупированного полуострова, а также выразить солидарность с теми, кого преследуют за этническую, религиозную принадлежность и политические взгляды», – отмечают организаторы.

Начало пикета намечено под российским посольством, затем его участники намерены пройти с флагами и транспарантами под посольство Украины мимо здания Совета министров и МИД Польши. Этот марш, по задумке организаторов, должен символизировать возвращение Крыма под контроль Украины.

Под посольством Украины запланирована встреча с послом Андреем Дещицей, которому участники акции намерены передать карту Крыма, нарисованную польскими, украинскими и крымскотатарскими детьми.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».