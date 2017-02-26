Поклонская: чиновники Крыма блокируют поручения Аксенова

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская уверена, что российские чиновники в Крыму блокируют поручения подконтрольного Кремлю главы полуострова Сергея Аксенова. Об этом Поклонская сообщила крымским журналистам, 25 февраля в Симферополе.

«Обидно, что на местном уровне идет просто блокирование выполнения указаний Сергея Валерьевича (Аксенова)», – цитирует Поклонскую ТАСС.

Она сообщила, что ряд обращений, которые направили в ее адрес крымчане, касаются работы нынешней власти полуострова.

«Все вопросы, по которым приходили, приходят и будут приходить ко мне люди, касаются недоработок на местном уровне местными чиновниками, на уровне исполнителей. Например, тема здравоохранения. Сколько он (Сергей Аксенов – КР) уволил уже министров здравоохранения, какие это были адекватные и решительные кадровые решения, а все равно блокировка идет на местном уровне», – сказала Поклонская.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».