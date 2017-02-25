Украинцев среди пострадавших в результате наезда авто на людей в Германии нет – генконсул

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в немецком городе Гейдельберге, 25 февраля, сообщил в Фейсбуке генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.

«По информации дирекции уголовной полиции города Гейдельберг, среди пострадавших в результате наезда авто на группу людей граждан Украины нет», – сообщил Костюк.

По его словам, в немецкой полиции пока не говорят об основаниях называть произошедшее террористическим актом.

25 февраля около 16:00 по местному времени в центре Гейдельберга, что на федеральной земле Баден-Вюртемберга, на пешеходной зоне автомобиль въехал в людей, три человека получили ранения. После нападения подозреваемый, вооруженный ножом, оставил арендованный автомобиль и пытался скрыться от полиции. Последняя применила к мужчине огнестрельное оружие. После полученных тяжелых травм он был госпитализирован.

Германия находится в состоянии повышенных мер безопасности с декабря прошлого года, когда выходец из Туниса повел грузовик в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Тогда погибли 12 человек, десятки были ранены. Подозреваемый в нападении был застрелен полицией в Италии через несколько дней.