Масленницу в Саках планируют отметить «народными гуляниями»

В Саках 26 февраля планируют провести «народные гуляния», посвященные Масленице. Об этом говорится на сайте туристического портала Крыма.

Мероприятие состоится на главной площади Сак в 12:00.

Сообщается, что в программе праздника запланированы игры, конкурсы и забавы, выступления местных коллективов художественной самодеятельности и представления ростовых кукол – персонажей сказок и мультфильмов. Кроме того, предусмотрены традиционные угощения и чаепитие.

Накануне празднования Масленицы прошли в Ялте, с бесплатной раздачей блинов для детей и взрослых.