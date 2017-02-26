Порошенко: Украина продолжает борьбу за Крым

Президент Украины Петр Порошенко в «День сопротивления Крыма российской оккупации» напомнил о митинге, который проходил 26 февраля 2014 года под зданием Верховной рады Крыма и отметил, Украина продолжает борьбу за аннексированный полуостров.

«Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день Россия прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей», – написал президент Украины на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что «Украина сумела на самом высоком международном уровне – в ООН – закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополь».

Украина 26 февраля отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма в 2014 году прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».