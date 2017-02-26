В российском Минкульте одобрили концепцию развития «Херсонеса»

Коллегия Министерства культуры России одобрила концепцию развития музея-заповедника «Херсонес Таврический». Руководству ведомства и членам коллегии документ представила директор учреждения Светлана Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Концепция предполагает оснащение заповедника специализированным оборудованием и программным обеспечением, расширение площади фондового хранения, формирование новых выставочных площадей, включая экспозиции под открытым небом, ремонт выставочных залов и павильонов», – говорится в сообщении.

Кроме того, документом предусмотрены реэкспозиция устаревших экспозиций, реставрация и музеефикация памятников хоры, крепостей Чембало и Каламита, а также приспособление объектов «Херсонеса» для посетителей с ограниченными возможностями.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Крымской и Симферопольской епархии Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.