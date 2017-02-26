Тысячи крымчан вышли на площадь перед Верховным Советом Крыма 26 февраля 2014 года, чтобы не дать депутатам проголосовать за присоединение Крыма к России. Этот день вошел в историю как «День сопротивления Крыма российской оккупации». К третьей годовщине этих событий «5 канал» и Крым.Реалии подготовили совместный проект – телемарафон «Крым. Три года сопротивления».

Как и кто захватывал украинский полуостров, как сейчас живут крымчане, как Украина планирует возвращать свою территорию – ответы узнаете во время телемарафона «Крым. Три года сопротивления».

Смотрите телемарафон в эфире «5 канала» и на сайте Крым.Реалии в воскресенье, 26 февраля с 14.00 до 19.00 по киевскому времени.

Гости в студии – крымские и украинские политики, дипломаты, военные, правозащитники и общественные деятели.