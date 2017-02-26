10 задержанных крымчан должны выпустить из-под ареста – Курбединов

Десять задержанных крымских активистов должны выпустить из-под ареста 26 февраля. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курбединов.

«Сегодня должны выйти на свободу 10 гражданских активистов, которые не пожелали оставаться в стороне когда у соседа, брата, друга, земляка - беда! Они пришли, чтоб продержать, осветить и показать своё неравнодушие к происходящим беззакониям в Крыму. За это и были засужены и посажены на 5 суток в тюрьму!», – написал Курбединов.

21 февраля состоялся обыск в квартире активиста Марлена Мустафаева. Российские силовики задержали его из-за сообщения в соцсети двухлетней давности с изображением символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Одновременно полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на видео происходящее. Мустафаеву дали 11 суток ареста, а другим десяти – 5 (за «несанкционированный массовое мероприятие»).

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».