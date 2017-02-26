Япония готова предложить России план развития спорных островов – СМИ

Япония готова предложить России конкретный план общего экономического развития островов, на которые претендуют обе страны. Об этом 25 февраля сообщает издание Nikkei Asia Review.

По его данным, японское правительство предложит развивать расположенные на северо-востоке от Хоккайдо острова, как туристическое направление, с целью привлечения японских посетителей. По этому плану, частные японские и российские компании совместно смогут предлагать туристические круизы на контролируемых Россией островах, которые Москва называет Южными Курилами, а Токио – оккупированными Северными территориями.

Медицинские учреждения и университеты Хоккайдо отдаленно будут предоставлять медицинские услуги на островах, возможно, с помощью интернета. Япония также предложит совместную работу перерабатывающих мощностей в рыболовном промысле, говорится в сообщении.

Населения четырех больших островов Южно-Курильской гряды (это Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) составляет всего около 20 000 человек. В правительстве Японии считают, что вопрос принадлежности спорных территорий можно будет отложить на некоторое время, пока будут решаться экономические проблемы.

Спор за острова продолжается более семи десятилетий, СССР захватил контроль над ними после окончания Второй мировой войны. Из-за этой проблемы между Токио и Москвой до сих пор не заключен мирный договор. Недавно Россия решила назвать безымянные мелкие острова архипелага, что вызвало протест у Японии.