Умеров: первый шаг деоккупации – освобождение всех лишенных свободы крымчан

Зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров назвал шаги, которые необходимо совершить для деоккупации Крыма.

«Первым шагом деоккупации должна быть отмена принятых судебных решений, закрытие всех уголовных дел, освобождение всех лишенных свободы. В Украине необходимо принять законы определяющие статус крымскотатарского народа и территории Крыма как национальной автономии. ЕС и ООН не должны ослаблять санкции до полного возвращения Крыма в состав Украины», – написал Умеров на своей странице в Facebook.

12 мая 2016 года экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск, возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Украина 26 февраля отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма в 2014 году прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».