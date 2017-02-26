Российский активист Ильдар Дадин вышел на свободу

Российский активист Ильдар Дадин вышел из алтайской колонии ИК-5 после отмены его приговора Верховным судом России, сообщает Радио Свобода.

В воскресенье 26 февраля в Исправительную колонию номер 5 города российского города Рубцовска Алтайского края прибыла машина спецсвязи, на которой в колонию доставлено постановление Верховного суда об отмене приговора активисту Ильдару Дадину.

Верховный суд вынес вердикт еще 22 февраля, однако в колонии все это время ждали оригинала постановления. Как сообщил по телефону жене Дадина Анастасии Зотовой начальник колонии Иван Ламтюгин, процедура освобождения началась, после получения документов.

В январе 2015 против активиста Дадина возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК России («Неоднократное нарушение порядка проведения митингов»), 3 февраля поместили под домашний арест, 3 декабря – в СИЗО, а 7 февраля приговорили к трем годам колонии общего режима. 31 марта 2016 апелляционный суд уменьшил срок наказания до 2,5 лет.

Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. 22 февраля Верховный суд России постановил закрыть возбужденное в отношении активиста уголовное дело и признать его право на реабилитацию.