Украина находится в преддверии жесткой схватки за Крым – Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Украина находится в преддверии жесткой схватки за аннексированный Крым. Об этом 26 февраля Чубаров заявил на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Я имею смелость прогнозировать, что мы находимся в преддверии большой, жестокой схватки вокруг Крыма. Не военной. Вокруг Крыма не как территории, а как закреплением каждой из сторон своих позиций, выходящих из ложных или истинных ценностей, взглядов и устремлений. Это не значит, что ситуация является неизменной и ничего не происходит. Каждая из сторон готовится к тому, чтобы из этой схватки выйти победителем. Вопрос в том готовится ли Украина», – заявил Чубаров.

Председатель Меджлиса добавил, что украинское государство должно сейчас приводить десятки аргументов в свою пользу на право владением, управлением и на право нахождения Крыма в ее составе.

В субботу, 25 февраля, в Киеве начался двухдневный международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира».

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».