Крым вернется в свою украинскую семью – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с видеообращением в «День сопротивления Крыма российской оккупации». В своей речи он отметил, что «сейчас страдает 2,5 млн крымчан, но полуостров вернется в свою украинскую семью».

«Более тысячи дней Крым находится в оккупации. Мы часто вспоминаем время, когда Крым был курортом для многих украинцев и гостей Украины. К сожалению, после аннексии Крым – это территория военной базы оккупанта. 2,5 млн крымчан страдают, но трудности пройдут. Настанет тот день, когда Украина и Крым будут вместе», – сказал премьер-министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в «День сопротивления Крыма российской оккупации» напомнил о митинге, который проходил 26 февраля 2014 года под зданием Верховной рады Крыма и отметил, Украина продолжает борьбу за аннексированный полуостров.

Украина 26 февраля отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма в 2014 году прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».