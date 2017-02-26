В Симферополе прошел митинг в память о погибших под крымским парламентом

В Симферополе 26 февраля прошла траурная панахида и митинг в память о погибших у стен Верховной Рады Крыма в 2014 году. По информации ТАСС, в мероприятии приняли участие около трехсот человек: представители духовенства, «народного ополчения» Крыма, казачества и общественности.

Российский председатель комитета Госсовета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс считает, что «события трехлетней давности стали отправной точкой возвращения Крыма в состав России».

«Ровно три года назад произошли столкновения, которые стали последней попыткой проукраинских сил повлиять на ситуацию в Крыму. События 26 февраля 2014 года стали ключевой фазой «Крымской весны». Сегодня мы движемся вперед вместе с великой Россией и этот путь для нас неизменен», – сказал он.

Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске, установленной на одном из пилонов здания крымского парламента.

Украина 26 февраля отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма в 2014 году прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».