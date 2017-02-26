Украина должна разрабатывать документы по деоккупации Крыма «уже сегодня» – Куркчи

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи считает, что Киеву необходимо «уже сегодня» разрабатывать пакет документов по деоккупации Крыма. Об этом 26 февраля он заявил на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам Куркчи, если процесс деоккупации наступит в ближайшем будущем, у государства должен быть готов соответствующий пакет документов.

«Мы должны с вами уже сегодня заниматься, разрабатывать законодательные нормы о коллаборации, о собственности и другие. Они дадут четкое представление и смогут сформировать правовую модель будущего Крыма», – считает Куркчи.

В субботу, 25 февраля, в Киеве начался двухдневный международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира».

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».