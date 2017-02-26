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Украина должна разрабатывать документы по деоккупации Крыма «уже сегодня» – Куркчи

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Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи считает, что Киеву необходимо «уже сегодня» разрабатывать пакет документов по деоккупации Крыма. Об этом 26 февраля он заявил на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам Куркчи, если процесс деоккупации наступит в ближайшем будущем, у государства должен быть готов соответствующий пакет документов.

«Мы должны с вами уже сегодня заниматься, разрабатывать законодательные нормы о коллаборации, о собственности и другие. Они дадут четкое представление и смогут сформировать правовую модель будущего Крыма», – считает Куркчи.

В субботу, 25 февраля, в Киеве начался двухдневный международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира».

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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