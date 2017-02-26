Член Меджлиса призывает Европу ввести персональные санкции за нарушение прав человека в Крыму

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев считает, что Европейскому союзу необходимо ввести персональные санкции для тех, кто имеет отношение к нарушению прав человека в аннексированном Крыму. Об этом 26 февраля Бариев заявил на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Необходимо ввести персональные санкции в отношении тех, кто причастен к нарушению прав человека в Крыму. На самом деле в отношении Крыма сейчас действует только санкции связанные с нарушением целостности Украины. Сегодня многие правозащитные организации и Меджлис крымскотатарского народа инициируют персональные санкции: мы говорим о деле Чийгоза, есть правозащитные организации, которые предлагают дело Сенцова», – считает он.

Бариев добавил, что не важно по какому делу будут персональные санкции – «они должны быть применены к тем, кто продолжает проводить репрессии по отношению к нашим гражданам».

В субботу, 25 февраля, в Киеве начался двухдневный международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира».

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».