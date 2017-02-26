В Москве на «Марше Бориса Немцова» начинается шествие против репрессий в Крыму

В Москве 26 февраля на «Марше Бориса Немцова» начинается шествие колонны активистов против репрессий в Крыму. Участвуют в акции адвокаты Николай Полозов и Марк Фейгин, а также дочь зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова – Айше.

«Итак, мы пробились! Колонна в защиту крымских татар будет! С нами в колонне 6 активистов из Крыма и дочь Ильми Умерова Айше», – написал адвокат Фейгин на своей странице в Twitter.

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Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. По этому делу были задержаны Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Организатором преступления следствие называет Руслана Мухудинова – бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни, заказчиками – неких «неустановленных лиц». Члены семьи и соратники Немцова недовольны ходом расследования. Они требуют допросить главу Чечни Рамзана Кадырова и переквалифицировать дело на статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».