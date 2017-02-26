В Киеве начался «Марш солидарности» (трансляция)

В Киеве 26 февраля начался «Марш солидарности» приуроченный ко «Дню сопротивления Крыма против российской оккупации».

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Украина 26 февраля отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма в 2014 году прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».