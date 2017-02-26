Масленицу в Симферополе отпраздновали «народными гуляниями»

В воскресенье, 26 февраля, в Симферополе прошли традиционные «народные гуляния» по случаю празднования Масленицы. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

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Работники подконтрольного Кремлю учреждения «Дом дружбы народов» и местные «казаки» провели развлекательную программу для детей Крыма «Русские забавы». В частности, «казаки» развернули выносную торговлю сувенирной продукцией из глины и выступили и с песенными номерами.

Накануне, в 11 часов, казаки в составе своих подразделений вместе с представителями властей, «Самобороны» и духовенства Крымской епархии Московского патриархата под стенами российского парламента полуострова приняли участие в «панахиде по крымчанам, погибшим у стен Верховного Совета АРК 26 февраля 2014 года».

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».