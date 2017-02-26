На пожаре в Севастополе эвакуировали 22 человек – МЧС

В Севастополе по улице Генерала Мельника утром 26 февраля горел жилой дом. Спасатели эвакуировали 22 человек. Об этом сообщили в пресс-службе российского управления МЧС по Севастополю.

«Пожар произошел в квартире на первом этаже девятиэтажного здания. Хозяева успели выбежать на улицу. Горел старый ламповый телевизор, тумба и подоконник. Пожар был полностью ликвидирован. В медицинской помощи никто не нуждался», – сообщили в пресс-службе.

В течение 2016 года в Крыму спасли более 1300 человек, сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма. В ведомстве добавили, что за прошедший год пожарно-спасательные подразделения совершили 6472 выезда для ликвидации пожаров и возгораний, ликвидировано 1086 пожаров и спасено 96 человек.