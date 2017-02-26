Исмагилов: сопротивление российской оккупации Крыма продолжается

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саида Исмагилов утверждает, что на сегодняшний день сопротивление российской оккупации Крыма продолжается. Об этом Исмагилов сообщил 26 февраля на акции «Марш солидарности», приуроченной ко «Дню сопротивления Крыма против российской оккупации».

«Сегодня мы отмечаем день крымского сопротивления. И это сопротивление продолжается. Продолжается война и оккупация. Во время которой большое количество украинских и крымских татар отдали свою жизнь защищая родину, защищая свои семьи, защищая своих детей. Это безусловно герои. Это люди, которые борются за наши с вами жизни, независимость и свободу», – считает Исмагилов.

После своего выступления Муфтий объявил минуту молчания в память тех, кто стал жертвой репрессий в аннексированном Крыму.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».