В Иордании «Дню сопротивления Крыма российской оккупации» прочитали авторский стих

В Иордании 26 февраля на главной площади в Аммане активисты читали авторское стихотворение поэтессы Виктории Брычковой – Абу Кадум. Произведение приурочили к «Дню сопротивления Крыма российской оккупации. Об этом говорится на странице мировой сети народных дипломатов Украины Global Ukraine в Фейсбуке.

«В Аммане состоялось чтение авторского стихотворения активистки Украинский Культурного Центра «Украинский дом в Иордании», поэтессы Виктории Бричкова – Абу Кадум, посвященного событиям 26 февраля 2014», – говорится в сообщении.

Украина 26 февраля отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма в 2014 году прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Раньше акция в поддержку Крыма прошла во Франции.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».