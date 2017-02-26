Постройка Керченского моста для Крыма ничего не изменит – политолог

Крымский политолог, доцент ТНУ им. Вернадского Евгения Горюнова считает, что постройка Керченского моста не изменит экономическую ситуацию в аннексированном Крыму. Об этом Горюнова заявила во время телемарафона «Крым. Три года сопротивления».

По словам Евгении Горюновой, если Керченский мост достроят, это не принесет никакой выгоды для полуострова из-за экономической ситуации в соседней России.

«Если его (мост – КР) все же построят, то я не думаю, что для Крыма что-то изменится в радикально лучшую сторону. Экономическая ситуация в России, об этом говорят сами российские экономисты, ухудшается и ухудшается день ото дня. В ближайшие десять лет в России стратегия – это стагнация. Соответственно ждать никакого экономического роста для России и для Крыма, как дотационного региона не стоит», – считает политолог.

Украина 26 февраля отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма в 2014 году прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».