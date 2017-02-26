К годовщине «референдума» в Симферополе планируют устранить недостатки реконструкции центральных улиц

В Симферополе рабочие подрядной строительной компании ООО «Крым -Девелопмент» заменяют и перекладывают новую тротуарную плитку после ими же капитально отремонтированного накануне дорожного покрытия на улицах Карла Маркса и Пушкина. Как рассказал корреспонденту Крым.Реалии один из рабочих, на устранение всех выявленных недостатков их бригаде плиточников определен срок до 16 марта.

На реконструкцию этих перпендикулярно пересекающихся в центре Симферополя было выделено из городского бюджета около 180 миллионов рублей. Рабочие «Крым–Девелопмент» – в основном приезжие из Омской, Астраханской областей России, а также Армении, проводили бетонные работы, укладку плитку без выходных, в мороз и снегопады. Контроль работ осуществляли подконтрольный Кремлю депутат крымского парламента Игорь Лукашевой и российский глава администрации города Геннадий Бахарев.

25 февраля бывший прокурор Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская заявила, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников администрации Симферополя и подрядчика, которые провели некачественную реконструкцию центра города, будет в конце февраля – начале марта. В январе она обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о некачественной реконструкции центра Симферополя.