Объединение «Наши дети» расширило аудиторию для своей помощи

Проект «Наши дети» расширил свою аудиторию. Об этом 26 февраля в комментарии Крым.Реалии заявила руководитель проекта Лилия Буджурова.

«Теперь мы расширяем нашу аудиторию, если раньше помощь от проекта «Бизим балалар» получали дети возрастом до 16 лет, то теперь ее будут получать дети семей крымских политузников, пропавших и похищенных мусульман возрастом до 18 лет», – заявила на встрече Лиля Буджурова.

Она отметила, что в феврале 2017 года каждый ребенок крымских политузников и пропавших либо похищенных крымских татар получит помощь от проекта в размере пяти тысяч рублей.

В Симферополе 26 февраля прошла встреча общественного объединения «Наши дети» с представителями семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар, которые объединились в движение «Крымская солидарность».

«В этот раз встреча общественного объединения «Бизим балалар» прошла в детском развлекательном центре. Пока взрослые обсуждали свои вопросы, детвора веселилась и играла в специально оборудованном зале. Также для участников встречи и детей, и взрослых руководители проекта «Бизим балалар» подготовили сладкий стол. Для детей крымских политузников, лишенных многих радостей, это мероприятие стало большим радостным событием», – отметил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

Проект «Наши дети» был запущен в прошлом году в священный для мусульман месяц Рамадан. Инициатором проекта выступила журналистка Лиля Буджурова. Его миссия – оказание помощи детям семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар. Создан Совет объединения «Наши дети», в который вошли авторитетные и неравнодушные люди, определены конкретные исполнители, которые собирают и систематизируют информацию, занимаются сбором средств и передачей их адресатам. Проект принимает и распределяет не только финансовую помощь. Форма помощи принимается разная: деньги, вещи и игрушки, организация отдыха и лечения детей, психологическая реабилитация, помощь по хозяйству семьям заключенных.