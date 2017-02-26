Освобожденный активист Дадин заявил о намерении «продолжить борьбу с путинским режимом»

Российский общественный активист Ильдар Дадина, освобожденный 26 февраля из колонии, заявил о намерении продолжить свою оппозиционную деятельность, чтобы «бороться с путинским режимом». После освобождения активист сказал журналистам, что не собирается эмигрировать из России. Об этом 26 февраля сообщает Радіо Свобода.

«Я продолжу бороться с лживым режимом, чтобы права человека соблюдались и было, как в цивилизованном мире», – сказал Дадин.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его: «Я выжил благодаря поддержке всех честных людей».

В марте 2016 года Дадина осудили на два с половиной года колонии общего режима за «неоднократные нарушения» российских правил проведения митингов. Он стал первым в России осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса. Срок Дадина, с учетом времени, проведенного в СИЗО, заканчивался в июле 2017 года.

22 февраля 2017 года приговор Дадина был отменен, а его дело закрыто Верховным судом за отсутствием состава преступления. Ранее на процессуальные нарушения по делу Дадина указал Конституционный суд. Дадин получил право на реабилитацию.

В октябре 2016 года издание «Медуза» опубликовало письмо Дадина из карельской колонии №7. В этом письме активист рассказал о пытках и издевательствах со стороны надзирателей. Слова Дадина подтвердили другие заключенные этой колонии. Сначала следователи не нашли оснований для возбуждения дела после заявлений Дадина, но после отмены его приговора стало известно о возобновлении проверки.