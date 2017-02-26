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Освобожденный активист Дадин заявил о намерении «продолжить борьбу с путинским режимом»

Российский общественный активист Ильдар Дадин вышел на свободу, 26 февраля 2017 года, город Рубцовск, Алтайский край, Россия

Российский общественный активист Ильдар Дадин вышел на свободу, 26 февраля 2017 года, город Рубцовск, Алтайский край, Россия

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Российский общественный активист Ильдар Дадина, освобожденный 26 февраля из колонии, заявил о намерении продолжить свою оппозиционную деятельность, чтобы «бороться с путинским режимом». После освобождения активист сказал журналистам, что не собирается эмигрировать из России. Об этом 26 февраля сообщает Радіо Свобода.

«Я продолжу бороться с лживым режимом, чтобы права человека соблюдались и было, как в цивилизованном мире», – сказал Дадин.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его: «Я выжил благодаря поддержке всех честных людей».

В марте 2016 года Дадина осудили на два с половиной года колонии общего режима за «неоднократные нарушения» российских правил проведения митингов. Он стал первым в России осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса. Срок Дадина, с учетом времени, проведенного в СИЗО, заканчивался в июле 2017 года.

22 февраля 2017 года приговор Дадина был отменен, а его дело закрыто Верховным судом за отсутствием состава преступления. Ранее на процессуальные нарушения по делу Дадина указал Конституционный суд. Дадин получил право на реабилитацию.

В октябре 2016 года издание «Медуза» опубликовало письмо Дадина из карельской колонии №7. В этом письме активист рассказал о пытках и издевательствах со стороны надзирателей. Слова Дадина подтвердили другие заключенные этой колонии. Сначала следователи не нашли оснований для возбуждения дела после заявлений Дадина, но после отмены его приговора стало известно о возобновлении проверки.

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