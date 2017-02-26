Крымским призывникам планируют выдавать памятки с телефонами правозащитников

Для крымчан, которые отправятся в этом году на службу в армию, планируют выпустить специальные памятки с указанием их прав и телефонов правозащитников. Об этом 26 февраля заявила подконтрольный Кремлю уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, сообщают «РИА Новости Крым».

«Воинские права, уставы, уголовная ответственность за нарушение каких-то прав – все эти нормы мы собрали в единую памятку для наших призывников. Мы написали все телефоны: и уполномоченного по правам человека, и Комитета солдатских матерей, и депутатов Государственного совета. Если будут какие-то неуставные отношения, какие-то трудности наши призывники испытают, то они могут позвонить по телефонам», –отметила Лубина.

Омбудсмен добавила, что такую инициативу поддержал российский глава Крыма Сергей Аксенов.

11 января начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Василий Тонкошкуров сообщил, что в 2017 году крымских призывников начнут отправлять служить в регионы соседней России.

Украинские правозащитники отмечали, что после того как президент России Владимир Путин включил аннексированный Крым в состав Южного федерального округа, крымских призывников будут отправлять на службу в разные регионы соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



