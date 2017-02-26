На масленичных гуляниях в Севастополе представители российской власти просили прощения

На празднике Масленицы, который прошел в поселке Сахарная Головка под Севастополем, представители российской власти Крыма публично просили прощения у присутствующих. Об этом 26 февраля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Праздник открыли украинскими песнями в исполнении поселкового ансамбля «Визерунки». Выступившие представители подконтрольных Кремлю властей Севастополя и предприниматели публично попросили прощения у присутствующих по традиции Прощеного воскресенья.

Традиционно в таких гуляниях-проводах зимы приняли участие национально-культурные общества Севастополя – украинцы, русские, татары, мордовцы, чуваши, белорусы и другие. Организатором праздника выступила Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя.

Организаторы рассказали о масленичных традициях, значении каждого дня масленичной недели. Гостей праздника угощали блинами, чаем, провели конкурсы и лотерею.​