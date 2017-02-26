США призвали Россию соблюдать перемирие на востоке Украины

Соединенные Штаты Америки призвали Россию немедленно вернуться к соблюдению перемирия на востоке Украины. Об этом 26 февраля сообщает Радио Свобода.

В сообщении Государственного департамента США говорится, что пророссийские боевики на Донбассе при поддержке российских военных совершают нападения на международных наблюдателей.

Речь идет об обстреле Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и захвате в беспилотного летательного аппарата боевиками в минувшую пятницу. В Госдепартаменте также призвали пророссийских боевиков прекратить атаки на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на Донецкую фильтровальную станцию, и вывести всё тяжелое вооружение в соответствии с Минскими договоренностями.

На этой неделе ситуация на Донбассе обострилась: 24 февраля Донецкая фильтровальная станция прекратила работу, тысячи людей остались без воды. Боевики заявили, что «станция захвачена бойцами из украинских радикальных подразделений».

Киев обвиняет в обстреле самопровозглашенную группировку «ДНР». Обе стороны конфликта отрицают нарушение перемирия.